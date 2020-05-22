شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تطالب الاتحاد العربى بتنظيم دورى الأبطال فى كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات الإتحاد العربي بتنظيم دوري أبطال العرب للأندية في كرة الصالات واعتبرت انها خطوة هامة لجذب الرعاة والاستثمار حتى تعود الفائدة المادية على الأندية ولجذب أنظار الأندية الشعبية الكبيرة للدخول في اللعبة كالأهلي والزمالك، جاء ذلك خلال ندوة "الفوتسال العربي" التي شاركت فيها سحر عبد الحق عن طريق الفيديو كونفرانس مع مسئولي كرة الصالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهدف التطوير والنهوض بكرة الصالات العربية بمشاركة الكابتن محمد فرج الخبير التحكيمي المصري والمحاضر الدولي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وجاء اللقاء مثمرا واقترحت خلاله عبد الحق العديد من الأفكار الجيدة بهدف تطوير كرة الصالات.

كما طالبت عبد الحق بضرورة إقامة البطولة العربية للمنتخبات للتواصل المستمر ووجود جسر للتواصل من خلال دولة الإمارات يتبنى تنظيم مثل هذه الندوات أو الاجتماعات الهادفه للنهوض بكرة الصالات.

وقالت المشرف العام علي كرة الصالات أن صعود منتخب مصر لنهائي إفريقيا ليس بالصدفة خاصة وأن فراعنة الصالات صعدوا للنهائي ست مرات من أصل ستة بطولات أقيمت فيها البطولة .. ولكن تعرضنا الخسارة أمام منتخب المغرب و أنها لن تسوق مبررات ولكنها تعمل جاهدة على تطوير المنظومه في مصر فنياً من خلال برنامج منتظم وانها تسلمت المهمه منذ سبعة أشهر فقط أنجزت خلالها العديد من الملفات.

وتحدثت دكتورة سحر عبد الحق عن كرة الصالات في الدول العربية التي تطبق الاحتراف بشكل جيد وتهتم باللاعب المحترف وتمنحه العديد من المميزات في المقابل يتقلص الاهتمام باللاعب المواطن مما سيكون له أثر سلبي علي المنتخبات ولذلك يجب البحث عن مواهب جديدة مع زيادة عدد الأندية في الدوريات العربية.

وطالبت الجميع خلال الندوة بضرورة العمل على ضرورة نشر لعبة كرة الصالات وركزت على تواجد الأندية الشعبية مع ضرورة اهتمام الراعي لاتحاد الكرة باللعبة مع وضع ذلك ضمن التعاقد .

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من جانبه طالب محمد فرج الخبير التحكيمي والمحاضر الدولي بضرورة الاهتمام بملف التحكيم لكرة الصالات وأوضح أن الاهتمام في عالمنا العربي بحكام كرة القدم فقط وضرب مثال أن الفارق في المستحقات المادية كبير جداً ولا يوجد نسبة وتناسب مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالمقابل المادي الذي يتقاضاه حكام الصالات

وأضاف محمد فرج بأنه لابد من وجود دورات لحكام كرة الصالات من قبل الاتحادات القارية وأن عدم وجود هذه الدورات ليست مشكلة الاتحاد المصرى ويقع اللوم فيها على الاتحاد الأفريقي الذي لا يقوم بدوره تجاه كرة الصالات.

وشارك في هذه الندوة من دولة الامارات العميد عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي و رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات و خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة وعضو في لجنة الصالات وعمران النعيمي امين السر للجنة كرة القدم للصالات.

ومن دولة العراق المحاضر علي عيسى مدير المنتخبات و هيثم عباس بعيوي المدير الفني لمنتخب صالات العراق الوطني، ومن المملكة المغربية دكتور طارق محامي متخصص في المجال الرياضي وأستاذ التحكيم و القانون الرياضي في الجامعة الأمريكية في الإمارات، ومندولة الكويت المدرب و المحاضر الاسيوي عيسى فلاح ومدرب الفريق الاول نادي القادسية الرياضي لكرة الصالات، ومن المملكة العربية السعودية ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات.