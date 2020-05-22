شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستجيب لاستغاثة زوجة نجم السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح في تصريح للموقع الرسمي للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.

في نفس السياق حرصت زوجة شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق علي توجيه استغاثه من أجل إنقاذ اللاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا، واكدت زوجة اللاعب أنه توجه إلي مستشفي حميات امبابه من أجل أخذ المسحه وبالفعل ظهرت النتيجة ايجابية .

وشددت زوجة نجم منتخب مصر لكرة السله السابق علي تدهور حالة زوجها بسبب معاناته من مرض السكر وانخفاض ضغط الدم .

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َواضافت انها من المختلطين بالدرجه الأولي لزوجها هي وطفلها الصغير خلال فترة مرضه منذ أكثر من عشرة أيام ماضيه وان الحالة بدأت بدور برد خفيف ثم تدهورت الحالة خلال ال ٢٤ ساعه الماضيه .

وناشدت زوجة شعبان عبدالوهاب "بينو" جميع المسؤولين لسرعة اتخاذ الإجراءات ونقل زوجها عقب تدهور حالته الصحية .