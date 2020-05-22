شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: الزمالك نادى القرن.. ومدحت العدل : اضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادى الزمالك السابق، أن المارد الأبيض هو نادى القرن الحقيقى، وهو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين، والأكثر تتوجيا بالبطولات.

كتب أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه بموقع تويتر:" النادي الاكتر تتويج بالبطولات الافريقية في القرن العشرين .. النادي الاكتر تتويج بالبطولات الاقوي في القرن العشرين ..النادي الوحيد الحاصل علي بطولتين افرواسيوية في القرن العشرين وفي التاريخ النادي الوحيد الحاصل علي بطولتين سوبر في القرن العشرين.. الزمالك نادى القرن ".



أحمد عبد عبد الملك

ورد السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه بموقع تويتر:"إضرب"، بينما رد أحمد عيد عبد الملك، مرة آخرى قائلاً:" الموضوع سهل والله وواضح للجميع يا دكتور واما تتناقش مع حد فيه محدش بيديك دليل قاطع او اجابة تقنعك ".

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وشهد قطبى الكرة المصرى الأهلى والزمالك أزمة نادى القرن العشرين الأفريقى تطورات فى الوقت الحالى، ودخلت منعطفا جديدا، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على تقديم نادى الزمالك شكوى لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية من أجل تجريد النادى الأهلى من اللقب الذى حصل عيله منذ 20 عامًا بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف"، وذلك بغرض منحه للزمالك؛ تطور الأمر حاليًا بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقيتهم فى لقب نادى القرن الأفريقى.

إدارة الزمالك قررت تحريك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.