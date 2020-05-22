شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. بولو الأفيال رياضة غريبة ظهرت فى نيبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بولو الأفيال من الرياضات الشهيدة والغريبة التى ظهرت فى نيبال، وأول بطولة أقيمت فى مدينة هوا هين الساحلية عام 2001، وجذبت أنظار الكثير من محبى هذه اللعبة، فالرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

بولو الأفيال عبارة عن ضرب اللاعبين كرة البولو بمطرقة، تكون طويلة حتى تصل إلى الأرض وتتناسب مع ارتفاع الفيل، ويمتطى اللاعبون الفيلة ويضربون الكرة بعصا "البولو" الشهيرة، لكن فى "بولو الفيلة" هى عصا طويلة يتراوح طولها بين ست وعشرة أقدام، من أجل إصابة الكرة من أعلى ظهر الفيل، إذ إن اللاعب عليه ضرب الكرة وتمريرها إلى الزميل وصولاً إلى المرمى لتسجيل الأهداف.

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ويحاول اللاعبون ضرب كرة البولو بمطرقة أطول كثيرا من المطارق التى تستخدم فى رياضة بولو الخيول الصغيرة، والكرة المستخدمة فى بولو الأفيال فى نفس حجم كرة البولو العادية.

وتختلف الكرة التى يتم استخدامها فى رياضة بولو الأفيال عن الكرة التى يتم استخدامها فى البولو العادى، وكذلك المطرقة المستخدمة تختلف عنها فى بولو الخيول

ويركب الفيل رجل يقوده من الأمام وخلفه اللاعب الذى يحمل العصا ويضرب الكرة ويمررها إلى زملائه على الفيل الآخر، لكن فى نفس الوقت تقع على اللاعب مسؤولية مهمة أخرى وهى توجيه الرجل الذى يقود الفيل من أجل السير بالطريق الذى يريده اللاعب بغية توجيه الكرة بالشكل المطلوب.