شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلق لافتة نادي القرن على أسواره: «مش بالمحسوبية والمجاملات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات».

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.

لافتة الزمالك نادي القرن

لافتة الزمالك نادي القرن