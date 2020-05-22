شكرا لقرائتكم إصابة نجم سلة الزمالك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرض فيروس كورونا.

وقال أحمد عبد الفتاح أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.

كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.