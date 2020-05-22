شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو ينتظر عرضاً تونسياً في ميركاتو الصيف بعد قرار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين على الأنجولي جيرالدو لاعب فريق النادي الاهلي الاحتراف بالدوري التونسي وأبلغه بأن هناك نادياً كبيراً من الدوري التونسي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولم ترتقي المفاوضات بين وكيل اللاعبين واللاعب الأنجولي لمرجلة الجدية ولم تتعدى حدود المفاوضات الودية خاصة في ظل تلقي اللاعب عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية ، حيث سبق وأبدت عدة أندية في الخليج والبرازيل رغبتها في ضم اللاعب الأنجولي بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبي من ناحية أخرى.

وبخلاف العروض الخارجية هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك اللاعب الأنجولى عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.