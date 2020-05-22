الامارات | تصرف غريب من مرتضى منصور والزمالك لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من مرتضى منصور والزمالك لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصرف غريب قام به نادي الزمالك اليوم الجمعة بعدما أصدر بيان رسمي وتشكيل لجنة رباعية من أجل استعادة لقب النادي القرن من الأهلي بعد مرور 20 عاماً على هذا اللقب، والغريب بيس البيان الرسمي فهو بالتأكيد من حق مجلس الإدارة ولكن الغريب هو قيام النادي بوضع لافتات كبيرة على أسوار النادي.
وكانت أزمة نادي القرن قد عادت من جديد بين الزمالك والأهلي حيث كلف نادي الزمالك لجنة خاصة بهذا الملف من أجل مخاطبة الفيفا حيث يرى الفريق أحقيته في اللقب وذلك بالرغم من مرور 20 عاماً على تتويج الأهلي بلقب القرن ( طالع التفاصيل ).
وأصدر نادي الزمالك بيان رسمي اليوم عن موقفه الرسمي جاء فيه: “تقرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا”.
وفي تصرف جديد من نوعه قام مجلس إدارة نادي الزمالك بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".
وحسب البيان، فتأتي خطوة وضع اللافتات ضمن "الإجراءات التي يتخذها مجلس الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة اإفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".
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