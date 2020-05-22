شكرا لقرائتكم خبر عن «بوفون» يدعم تركي آل الشيخ في «تحدي الخير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة المرمى بنادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، رسالة دعم لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لعربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، وتمنى له التوفيق في تحدي الخير الذي يخوضه آل الشيخ، مع رجل الأعمال السعودى سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادى النصر، وذلك عبر مسابقة للبلاى ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان.

وسيتواجه آل الشيخ بفرق ألميريا وآل سويلم بفريق النصر في لعبة «فيفا 20» بالبلايستشن مساء اليوم، في مباراة سيذهب ريعها لمنصة جود الإسكان.

يأتى قبول هذا التحدى في محاولة لنشر جانب من الطاقة الإيجابية من قبل تركى آل الشيخ، في ظروف استثنائية تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا المستجد التي يمر بها العالم حاليا.

ودعم عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، تركي آل الشيخ، وتوقعوا فوزه بالتحدى حيث جاءت تغريدات كل من عمرودياب، محمد هنيدى، ماجد المهندس، أنغام، محمد حماقي، دينا الشربيني، أصالة، أكرم حسني، كذلك الإعلامى عمر أديب على تويتر لتدعمه في التحدي.

كذلك عدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم التحدي ومن بينهم ليونيل ميسي، وبيبيتو والظاهرة رونالدو وداني ألفيش وديبالا وغيرهم.

Advertisements