شكرا لقرائتكم خبر عن «هندرسون» يتحدث عن جاهزية ليفربول لاستكمال الموسم.. والمباريات بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جوردن هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في عزم فريقه أن يكون في أفضل مستوى بدني ممكن قبل العودة إلى العمل، وذلك بعدما عاد الريدز للتدريبات في مجموعات صغيرة في «ميلوود» هذا الأسبوع كجزء من المرحلة الأولى من بروتوكول العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويرى هندرسون أن أداء ليفربول خلال الموسم حتى الآن دافعًا إضافيًا داخل الفريق للتأكد من أنهم على استعداد أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه للعودة إلى أرض الملعب في المستقبل.

وقال هندرسون، في حوار مع الموقع الرسمي للنادي، بعد العودة للتدريبات: «من الجيد جدًا أن أعود، فقط لرؤية الفتيان، والخروج إلى أرض الملعب واللعب بالكرات. الأمر مختلف قليلاً، بالطبع، ولكن في النهاية من الجيد حقًا العودة مرة أخرى، بالتأكيد بالتأكيد. تفتقد الكثير من الأشياء؛ مجرد لعب كرة القدم، لكنك تفتقد القدوم ورؤية الفتيان، والمزاح في غرفة التغيير وكل ما يتعلق بذلك- رؤية الموظفين والأشخاص في ميلوود. لقد افتقدنا الأمر بعض الشيء، لذا كان اللعب بالكرة مرة أخرى والعودة أمرًا كبيرًا بالنسبة لنا جميعًا».

وأضاف: «أنت بحاجة إلى الحفاظ على لياقتك البدنية بأقصى ما تستطيع، وقد حصلنا على برنامج من النادي للقيام بتدريبات، والذي كان مفيدًا جدًا لنا لمحاولة الحفاظ على اللياقة حتى عندما نعود مع زيادة الكثافة. لقد كان هذا جيدًا بالنسبة لنا وأعتقد أن الكثير من اللاعبين سيكونون بمستوى لائق من اللياقة البدنية، وعندما يحين الوقت الذي نحتاج فيه إلى خوض المبارايات، أنا متأكد من أننا سنكون جاهزين».

وأوضح: «من الواضح أنه كان من الصعب قليلاً عدم معرفة متى سنعود، لكن فريق اللياقة البدنية دعمنا بشكل جيد بشكل لا يصدق بالنسبة لنا. نحن في وضع جيد بما يكفي الآن للبدء مرة أخرى، واللعب وتمرير الكرات وإستعادة وتيرة اللعب، والتي نأمل ألا تستغرق وقتًا طويلاً».

وعن دوره كقائد للفريق في فترة التوقف، قال: «أعتقد أنه كان هناك الكثير من التواصل بيننا كلاعبين، ولكن أيضًا كموظفين. لقد عقدنا مكالمات فيديو مباشرة عبر الإنترنت للحفاظ على استمرار التواصل والمزاح، وهو أمر مهم دائمًا. كان ذلك جيدًا حقًا، لقد كان الفتيان رائعين. أنا متأكد من أن الأمر صعب بالنسبة للكثيرين منهم، وخاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، لكنهم حصلوا على دعم كامل من اللاعبين والنادي، وهو أمر أكيد أنه ساعدهم وهو مهم حقًا خلال فترة مثل هذه».

وأضاف: «نراجع الكثير من الأمور خلال تلك الفترة. لم أتطلع إلى الأمام كثيرًا، لقد نظرت إلى الوراء قليلاً خلال الموسم وفي الواقع ما حققناه حتى الآن أمر لا يصدق حقًا، كفريق. يتعلق الأمر أكثر باستخدام ذلك كحافز في التدريب، لأنه عندما يحين الوقت، نريد أن نتأكد من أننا في أفضل مستوى ممكن لنواصل العمل كما فعلنا طوال الموسم. نريد أن نتأكد من أنه عندما يحين الوقت المناسب ونبدأ في لعب المبارايات مرة أخرى، فإننا نتابع من حيث توقفنا ونستمر في الأداء على أعلى مستوى، والذي، بالنظر إلى الوراء، كان مذهلاً لفترة طويلة من الزمن».

وأكمل: «بغض النظر عما يحدث حتى هذه اللحظة، أعتقد أن الجميع سيوافق على أنه كان موسمًا لا يصدق حتى الآن وكيف كنا نؤدي في كل مباراة، كانت مستويات الأداء عالية جدًا وبطرق مختلفة طوال الموسم. لقد كان أمرًا لا يصدق، لذلك أعتقد أنه لن هذا لن يتغير. ومهما حدث مستقبلاً، سنريد فقط أن نكون في أفضل وضع عندما تعود كرة القدم، من حيث المباريات، أننا في أفضل مكان ممكن للخروج هناك والأداء على نفس المستوى ونواصل فعل ما قمنا به لفترة طويلة من الزمن الآن.

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وعن متابعته للدوري الألماني ورؤيته لمشاهدة كرة القدم بدون جماهير: «بالطبع ستكون مختلفة. لقد لعبت في مباراة منذ وقت ليس ببعيد خلف أبواب مغلقة [لإنجلترا] وهي مختلفة جدًا. يُحدث المشجعون فرقًا كبيرًا في كرة القدم ونحن نعلم جميعًا مدى أهمية ذلك. عندما شاهدت مباراة دورتموند، الأولى، اعتقدت أن المستوى كان جيدًا جدًا. كان من الجميل أن تشاهد كرة القدم فقط وليس لديها أي عوامل تشتيت. لقد كان الأمر يتعلق فقط بكرة القدم. لقد كان من الجيد جدًا المشاهدة وفكرت، كما قلت، أن المستوى يبدو جيدًا. ولكن بالطبع سيكون الأمر غريبًا دائمًا لأن المشجعين جزء كبير من كرة القدم ويختلفون بدونهم. أنا متأكد تمامًا من أننا جميعًا نريدهم أن يعودوا إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن كلما كان ذلك آمنًا لهم بالعودة. ولكن حتى ذلك الحين، أعتقد أننا بحاجة إلى محاولة التكيف والاستفادة القصوى من الوضع. حتى إذا كنا نلعب لفترة طويلة بدون مشجعين، فإننا بحاجة إلى أن نكون على نفس المستوى وأن نؤدي على نفس المستوى لأن هذا ما نحن هنا للقيام به- الأداء والفوز بالمباريات. حتى يتمكن المشجعون من مشاهدة ذلك على التلفاز، أنا متأكد من أن ذلك سيجعلهم سعداء أيضًا».

واختتم: «الأمر مختلف تمامًا، ليس هناك أجواء جماهيرية، لذا فهو غريب بعض الشيء. ولكن في النهاية، عندما تكون في الملعب، تكون هناك للعب مباراة في كرة القدم وتفعل كل ما يمكنك وتركيزك على الذهاب إلى هناك والأداء على أعلى مستوى للذهاب والفوز في المباراة. هذا هو في النهاية ما ينصب تركيزك عليه، لذا عليك التكيف مع الموقف. مرة أخرى، في عالم مثالي، بالطبع نريد عودة المعجبين في أقرب وقت ممكن- ولكن فقط عندما يكون ذلك آمنًا لهم للقيام بذلك. حتى ذلك الحين، علينا فقط أن نتكيف ونقدم كل ما نستطيع لمواصلة لعب كرة القدم».