شكرا لقرائتكم مجاهد: قانون الرياضة بيدي أي حد حرية تفصيل لائحة على مزاجه.. وجعفر بيعمل تصرفات صغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عزمي المجاهد المتحدث الرسمي السابق لاتحاد الكرة أن قانون الرياضة الجديد هو المتهم الأول في الرياضة، لأنه يعطي الحق لأي نادي في تفصيل لائحة معينة لخدمة أغراضه، وتم تفصيل بنود به لصالح أشخاص معينين، ولا يوجد فوضى في العام بهذا الشكل، وقانون الرياضة ليس قرآنا، ولابد أن يتغير بدليل أن دستور الدولة تم تغييره، ولابد من مراجعة السلبيات التي بداخله.

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورتس: أحترم الدكتور أشرف صبحي لأنه يقاتل ويعمل بكل قوة ولكن أعداء النجاح متربصين به، مؤكدا أن محمد حسن زامورا في الزمالك مثله مثل صالح سليم في الأهلي.

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انتقد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن يكون نجم كبير بحجم ملك النص ويتصرف تصرفات صغيرة لا تتناسب مع قيمته، موضحا أن اتحاد الكرة كان يتعرض للهجوم بشكل مسمر في عصر الراحل سمير زاهر، وأن علاقته بهاني أبو ريدة قوية وهناك من وشى بيننا وحاول الوقيعة بيني وبينه.

اعترف بأن منصبه في اتحاد الكرة كان شرفيا قائلا: "منصبي مش شرفي قوي"، مشيرا إلى أن التعامل مع محلس إدارة هانى ابو ريده في اتحاد الكرة كان افضل من اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة عمرو الجنايني.