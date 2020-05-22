شكرا لقرائتكم فيفا يطالب اتحاد الكرة بتنظيم دورات تدريبية للحكام بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن لجنة الحكام بالفيفا خاطبت اتحاد الكرة المصري، تطالبه بتنظيم دورات تدريبية للحكام بالفيديو، بسبب الأزمة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتم فرض التباعد على الجميع لمنع انتشار الوباء الذى تسبب في تجميد كرة القدم حول العالم.

قال فيفا في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أن أجندة مسابقات الاتحاد الدولي تأثرت بالفيروس وتمت إعادة جدولة ثلاث بطولات حتى الآن في عام ، كما تم تعليق جميع الندوات التحضيرية لحكام الفيفا لتلك المسابقات مؤقتًا وسيتم إعادة جدولتها بشكل مناسب.

وأوضح فيفا في بيانه أنه أرسل خطابا لكل الاتحادات الأعضاء البالغ عددهم 211 اتحادا يخطره بالدورات عن بعد نظرًا لقيود التباعد الاجتماعي المستمرة حول العالم ، وأوضح خطاب الفيفا أنه نظرًا للتأثير الكبير للفيروس يبحث الاتحاد الدولي عن طرق بديلة لمواصلة مهمته في دعم وتحسين التحكيم على مستوى العالم. وأضاف: "نحن نتفهم مدى أهمية توفير الحلول التي تسمح للحكام بالتطوير والتدريب بأمان وفعالية قدر الإمكان."

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وتابع البيان: "لذلك يسعدنا أن نخبرك أن لجنة الحكام ستقدم الآن دورات عبر الإنترنت. تم تصميم هذا الحل لتوفير الدعم المستمر للحكام والحكام المساعدين والحكام المساعدين وذلك بالتعاون مع قسم التحكيم الخاص بكل اتحاد وطني حيث سيتم تنظيم دورات عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتك على أفضل وجه. ونأمل أن يكون تنسيق التدريب الجديد ذا قيمة لك ".

وستشمل كل جلسة ما بين عشرة إلى 30 مشاركًا. تم تصميم الدورات التدريبية لتطوير الحكام وتدريبهم عن بُعد لتكون آمنة قدر الإمكان. وستشمل العروض التقديمية بالفيديو والاستطلاعات عبر الإنترنت وجلسات الأسئلة والأجوبة. علاوة على ذلك ، يمكن للمسؤولين في كل قطاعات اللعبة سواء كرة القدم أو الشاطئية أو الخماسية المشاركة في تلك الدورات.

وستتضمن الموضوعات تغييرات في قوانين اللعبة والمزيد عن حكم مساعد الفيديو (VAR) ، والتحديات ، والكرات اليدوية ، وحوادث منطقة الجزاء ، والأخطاء التكتيكية والتسلل وغيرها.