شكرا لقرائتكم مجاهد: هناك 9 آلاف عضو أهلاوي بعمومية الزمالك يتحكمون فيمن ينجح بالانتخابات البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد عزمي المجاهد المتحدث الرسمي السابق لاتحاد الكرة أن انتخابات اتحاد الكرة القادمة هي الاشرس في تاريخها، مؤكدا أن نظام التعيين أفضل من الانتخابات فى اتحاد الكرة، مشيدا بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية باعتباره رجل قوي ولا يرجع في قراراته.

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورتس: البعض يعتقد أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، هو من يعمل كل شيء داخل اتحاد الكرة وهذا غير حقيقي ، كاشفا أن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة السابق يغضب من أي شيء.

أوضح أنه كان مدير تنفيذي لاتحاد الكرة ولكن تخلى لانه منصب صعب، قائلا: "عشت فترات حياتي الذهبية ايام سمير زاهر في رئاسة اتحاد الكرة، وسمير زاهر افضل رئيس اتحاد كره بالنتائج والانجازات

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شدد على أن صداقته بأحمد شاكر ليس لها علاقة بوجوده في اتحاد كرة القدم، واقناع الراي العام باداء اتحاد الكرة وانجازاته امر صعب، مؤكدا أن الأهلى والزمالك يكونون أقوى من اتحاد الكرة لكن اللجنة الخمسية حاليا أقوى.

شدد على أن الاحترام كان مبادل شكل دائم بين رموز الأهلي والزمالك في السابق بعكس الوقت الحالي، كاشفا أن حسن عبدون رمز الأهلي السابق كان يدعم حلمي زامورا في انتخابات اتحاد الكرة، كاشفا أن هناك 9 آلاف عضو أهلاوي في الجمعية العمومية للزمالك يتحكمون في إنجاح أو إسقاط أي شخص بالانتخابات البيضاء.