شكرا لقرائتكم فليك: يمكن أن نفقد ألكانتارا أمام فرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، يوم الجمعة، إن فريقه تخطى السقوط الكبير 1 - 5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الخريف الماضي، وهي النتيجة التي جعلته يتولى تدريب الفريق بعد أن اضطر نيكو كوفاتش للرحيل.

ويلتقي بايرن ميونخ مع فرانكفورت يوم السبت ويهدف للحفاظ على فارق الأربع نقاط التي تفصله عن ملاحقه بوروسيا دورتموند قبل أن يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فليك، الذي كان مساعدا لكوفاتش: كانت هزيمة مريرة لنا جميعا، لا أفكر كثيرا فيها عندما تقول إن هناك حسابا يجب أن نصفيه لأن هذه المباراة مختلفة تماما وبمتطلبات مختلفة.

وتابع: إنها تبدأ من الصفر، سنحاول الظهور بشكل جيد وفقا للظروف ونريد أن نفوز بهذه المباراة. نريد أن يتم قياسنا بهذا.

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وحقق فليك تحولا كبيرا في ميونخ بعد بداية بطيئة للموسم مع كوفاتش، وتم منحه عقدا لتدريب الفريق حتى 2023.

وخسر فريق فرانكفورت آخر أربع مباريات بالدوري ويقبع في المركز الثالث عشر، ولكن فليك لن يستهين بالفريق الذي يدربه أودي هوتير الذي سيلتقي معه في الدور قبل النهائي للكأس في أوائل يونيو.

وقال فليك: فرانكفورت لديه الكثير من النشاط والشجاعة. خلال فترة التوقف شاهدت العديد من المباريات لآينتراخت، واستمتعت بها. بغض النظر عن نتائج الجولات الأخيرة، نتوقع مواجهة فريق يريد العودة لطريق النجاح.

وقال فليك إن تياغو ألكانتارا يمكن أن يغيب عن اللقاء بسبب مشكلة عضلية، بينما تبدو الأمور جيدة لعودة سيرغ نابري لقيادة الهجوم في أول مباراة على أرضهم منذ استئناف الدوري بدون جمهور.