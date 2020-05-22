شكرا لقرائتكم أرسنال يعرض على جماهيره استرداد قيمة التذاكر الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي أرسنال رد قيمة التذاكر الموسمية لمشجعيه، بعد تأكد استحالة حضور الجماهير إذا جرى استئناف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توقف قبل أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعرض أرسنال عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة رد القيمة المالية للتذاكر الموسمية للجماهير أو منحها تذاكر بديلة لمباريات الموسم المقبل، حال انتهاء أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أرسنال: أنه نتيجة للبيانات الأخيرة للحكومة والمناقشات التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه نتيجة لجائحة كوفيد- 19 فإن جميع المباريات المتبقية، لنا سواء على ملعبنا أو خارجه في موسم 2019 - 2020 ستقام خلف الأبواب المغلقة، ودون حضور جماهير.

وأشار أرسنال إلى أنه سيكشف قريبا عن موعد تجديد التذاكر الموسمية للجماهير لموسم 2020 -و2021.