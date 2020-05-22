شكرا لقرائتكم وفاة سيموني المدرب السابق لإنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفى نجم كرة القدم الإيطالي السابق، لويجي سيموني، يوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما. وقاد سيموني إنتر ميلان الإيطالي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1998.

وتردد أن سيموني لم يتعاف مطلقا من السكتة الدماغية التي أصابته في يونيو الماضي.

وقاد سيموني فريق إنتر ميلان الإيطالي للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بعد الفوز بثلاثية بيضاء على لاتسيو في النهائي في مواجهة إيطالية خالصة، لكن رغم ذلك جرى إقالته مطلع الموسم التالي.

وتولى سيموني تدريب إنتر في عام 1997 حيث حضر رفقة النجم البرازيلي رونالدو.

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وكتب إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي: نتذكر جيجي سيموني وسنفتقد كل شيء بشأنه، أولا قبل كل شيء طريقة تعامله النبيلة، أسلوب حياته، سواء في الحياة العادية أو في عالم كرة القدم لم يكن أبدا مبالغا فيه.

وأضاف البيان: مسيرته الكروية تعكس التواضع، والقدرات الفنية والقدرة على إنجاز أغلب طموحاتنا.

وخلال مسيرته كلاعب تنقل سيموني بين أندية تورينو ويوفنتوس وبريشيا وجنوه، الذي بدأ من خلاله مسيرته كمدرب في عام 1975 وصعد به للدرجة الأولى.

وجاءت آخر مهمة تدريبية لسيموني في موسم 2011 - 2012 مع فريق جوبيو في الدرجات الدنيا.