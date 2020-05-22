كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" موقفه من اللافتة التي قام نادي الزمالك بتعليقها اليوم الجمعة معلناً فيها أنه "نادي القرن الحقيقي".
وكان مسئولو نادي الزمالك قد قاموا برفع لافتة ضخمة على سور النادي، مكتوب عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر له في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قوله إن ما أقدم عليه نادي الزمالك اليوم سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار الكاف.
وأضاف المصدر أن لوائح الاتحاد الإفريقي واضحة، "إذا ما تم استخدام شعار الاتحاد من جانب أي هيئة أو شخص فإن ذلك يعرضه لمساءلة قانونية."
وأشار المصدر إلى العلامة التجارية للكاف مسجلة كعلامة تجارية حول العالم، مؤكدأً أن أي انتهاك يعرض مرتكبه للمساءلة.
وأوضح أن الأمر سيكون به شق قضائي، مشيراً إلى أنه إذا كان مرتكب المخالفة له علاقة بالكاف مثل نادي الزمالك فإنه سيكون هناك عقوبة مالية من جانب اللجان الداخلية للاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مساءلة قانونية وعقوبات مالية.. أول تعليق من الكاف بعد لافتة الزمالك «نادي القرن الحقيقي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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