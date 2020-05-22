بطولة ألمانيا: مشاركة تياغو غير مؤكدة مع بايرن ضد فرانكفورت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) - يعاني الاسباني تياغو الكانتارا صانع ألعاب بايرن ميونيخ من إصابة في العضلات المقرّبة، ويحوم الشك حول مشاركته السبت ضد اينتراخت فرانكفورت في المرحلة 27 من الدوري الالماني لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدربه هانزي فليك.

قال فليك الجمعة في مؤتمر صحافي افتراضي عشية المباراة التي ستقام دون جماهير بسبب القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "يجب أن ننتظر قليلا، لا تجري الامور كما كنا نشتهي".

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري بفارق اربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، فيما يحتل فرانكفورت المركز الثالث عشر بفارق خمس نقاط عن الفريق الاول المهدد بالهبوط.

ويفتقد بايرن أيضا المدافع نيكلاس زوله (اربطة صليبية في الركبة)، ولاعبي الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي كورنتان توليسو (جراحة في الكاحل في نيسان/أبريل).

لكن فليك سيعوّل على المهاجم الدولي سيرج غنابري العائد بعد استراحة ليومين.

Advertisements

وقبل مواجهة القمة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند الثلاثاء، أكد فليك ان لا نية لديه بإراحة اساسييه "نلعب ضد فرانكفورت وهذه العقبة التالية التي يجب تجاوزها. بعدها يمكننا التفكير في دورتموند".

وكان فرانكفورت سحق بايرن 5-1 في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ما ادى الى اقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش فحل بدلا منه مساعده فليك.

وأقر فليك "بالنسبة لنا كانت خسارة موجعة، لكن (السبت) ستكون مباراة أخرى، مع معطيات مختلفة، نلعب الآن بطريقة مختلفة. ننطلق من نقطة الصفر".

وهذه الجولة الثانية بعد استئناف البوندسليغا إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، لتكون المانيا الاولى بين البطولات الخمس الكبرى تستعيد نشاطها.