شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض :جزمة أي جندي في الجيش فوق دماغي ومصر هتفضل قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل وائل رياض مدرب المنتخب الاولمبى ونجم الاهلى السابق مع أحداث مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى عقب مشاهدة اللحظت الاخيرة فى عمره ، وكتب شيتوس : "سيبكم من قوة حلقة الاختيار ا وإستشهاد القائد أحمد المنسى ، علشان من أول حلقة وناس كتير بتستشهد لايقلوا عن منسى حاجة علشان كلهم في الجنة ونعيمها ، ولكن اللي جه في بالي ان اللي بنشوفه في مسلسل ده بيحصل في الحقيقة كل يوم ، ناس قاعدة تدافع عن الارض والعرض ناس كل همها انك تعيش في امان ، ناس بتنتظر الموت كل يوم في كمين قاعدين فيه واحنا قاعدين في بيوتنا امنين وبنتصارع في اشغالنا ومش داريانين باللي بيحصل ده واخرنا نقرا خبر ضرب كمين او استشهاد جنود نزعل ٣ ايام ونعمل حداد في التلفزيونات ونتهرس تاني مع دوامة الحياة ، من الاخر الدرس اللي اتعلمته من الاختيارهو ان جيشنا احسن جيش في العالم و جزمة اي جندي في الجيش فوق دماغي ومصر هتفضل قوية غصب عن اي حد "

ويضيف مدرب المنتخب الاوليمبى : "قعدة ولادي ادام مسلسل الاختيار وسؤالهم عن كل تفصيلة وشرحي ليهم يعني إيه جيش مصري وحماسهم وشغفهم وهما بيتفرجوا يخليني أقول لصناع السنيما والأفلام هي دي النوعية اللي إحنا محتاجنها بجد تكون في شاشات عرضنا الأيام المقبلة علشان ننمي حب الوطن ومنسمحش لحد بعمل غسيل مخ للأجيال القادمة".

معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة. Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.