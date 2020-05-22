شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يُهنئ يوسف الشريف بنجاح مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، على تهنئة الفنان يوسف الشريف على نجاح مسلسل "النهاية" الذى عُرض خلال شهر رمضان، وهو مسلسل من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

وقام الشناوى بنشر صورته مع يوسف الشريف عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" معلقًا عليها: "ألف مبروك على مسلسل النهاية، ومن نجاح لنجاح، ما تشربش العصير تانى".

وفى أحداث المسلسل اكتشف الفنان يوسف الشريف سر العصير الذي كان يتناوله باستمرار في تكتل الواحة حيث أن هذا العصير هدفه السيطرة عليه ونسيان كل ما يعرفه ، برغم أن العاملين معه في الواحة كانوا يؤكدون له أن هذا العصير الذي لونه يميل للأزرق ما هو إلا مشروب طاقة.

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وتلقى محمد الشناوي العديد من العروض الخليجية والأوربية في الفترات الأخيرة، وهي التي تم رفضها جميعاً من قبل لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلا أن هناك مقترح ظهر في الأيام الأخيرة بالموافقة على رحيل محمد الشناوى خاصة بعد أن وصلت قيمة أحد العروض لـ5 مليون دولار، على أن يتم التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومنتخبنا الوطني، والذي طلب اللعب للأهلي في ظل عدم رغبته في استكمال مسيرته في بيراميدز لوجود الحارس المهدي سليمان الذي يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة، بالإضافة لقرب انضمام شريف اكرامي لبيراميدز بعد رحيله عن الأهلي.

ورأت لجنة التخطيط أن رحيل محمد الشناوى سيؤثر سلبياً بشكل كبير على أداء الفريق حتى في حالة تعويضه بحارس كبير نظراً لكونه هو أفضل حارس في مصر حالياً ولا يقترب أي حارس أخر من مستواه، وبالتالي سيمثل رحيله خسارة فنية كبيرة للفريق وهو ما أكده فايلر أيضاً ليتم صرف النظر نهائياً عن رحيل الشناوي مهما كانت الاغراءات.