شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب موافقة وزارة الصحة علي الإجراءات الطبية قبل إخطار الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، موافقة وزارة الصحة على الإجراءات والإشتراطات التى تضعها اللجنة الطبية قبل عودة التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، وبالتالى إبلاغ الأندية بعودة التدريبات، وأرجع مسئولى اللجنة موقفهم لرفضهم تحمل مسئولية عودة التدريبات قبل أن توافق وزارة الصحة على الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لعودة التدريبات، لحماية اللاعبين والمدربين من فيروس كورونا.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى خلال اجتماع امس، على هامش حفل الإفطار بمقر الوزارة، بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها:

- تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين.

- تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات.

- تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين.

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- تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.

- ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات.

- ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات.

- تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.

- منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات.

- منع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.