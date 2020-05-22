شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الكرة يعترفون: رجال الجيش أحق بالشهرة والنجومية والأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف مشاهير الكرة بالإعجاب بمسلسل الاختيار الذى يجسد تضحيات رجال الجيش فداءً للوطن وحماية للأرض، وإنما انهالت الاعترافات منهم بأهمية أن يحصل هؤلاء الرجال على حقهم فى البلد، سواء على صعيد الشهرة والنجومية وحصد الأموال، نظراً لما يقدمونه من تضحيات تفوق بكثير ما يقدمه لاعبو الكرة ونجوم الفن، ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

*كهربا

قال محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، إن حلقة الأمس من مسلسل الاختيار جعلتنا نعرف القيمة الحقيقية لأبطال وجنود مصر، مقدماً الشكر لصانعى مسلسل الاختيار، وكتب كهربا عبر حسابه على تويتر، "لو كان المشهد بيوجع كدا امال الحقيقة بتوجع إزاى، إحنا سمعنا عن معركة البرث لكن مشوفنهاش، الحمد لله إن الناس شافت وحست وعرفت قيمة هؤلاء الأبطال، أما أهالى الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا، دول مش ولادهم ولا فخرهم لوحدهم، دول ولاد وأخوات 100مليون مصرى.. مبيخلصوش".

*أحمد سمير فرج

أكد أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، أن الأبطال الحقيقيين فى الوطن هم الجنود والأطباء والشيوخ، وليس الفنانين ولاعبى الكرة، وتفاعل أحمد سمير فرج مع مسلسل الاختيار الذى جسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسى، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، "والله العظيم بعد كورونا إن شاء الله لازم الكون يتغير.. لازم اللى يكونوا نجوم والعالم كله عارفهم الجنود اللى بتحمى بلادها والدكاتره والشيوخ الحقيقية هما اللى العالم كله والجماهير تعرفهم ودول اللى يعملوا إعلانات ومرتباتهم تكون عالية إحنا من غير الناس دى مش هيكون فى حياة بعد ستر ربنا طبعا.. تخيلو عمل عظيم زى ده معظمنا ميعرفش حاجه عنه والفنانين ولاعيبة الكورة هما النجوم.. رحم الله شهداء الوطن".



أحمد سمير فرج

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*وائل رياض

تفاعل وائل رياض، مدرب المنتخب الأولمبى ونجم الأهلى السابق، مع أحداث مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى عقب مشاهدة اللحظت الاخيرة فى عمره ، وكتب شيتوس، "سيبكم من قوة حلقة الاختيار واستشهاد القائد أحمد المنسى، علشان من أول حلقة وناس كتير بتستشهد لا يقلوا عن منسى حاجة علشان كلهم في الجنة ونعيمها، ولكن اللي جه في بالي أن اللي بنشوفه فى مسلسل ده بيحصل في الحقيقة كل يوم، ناس قاعدة تدافع عن الأرض والعرض ناس كل همها إنك تعيش في أمان، ناس بتنتظر الموت كل يوم فى كمين قاعدين فيه وإحنا قاعدين فى بيوتنا آمنين وبنتصارع في اشغالنا ومش داريانين باللي بيحصل ده واخرنا نقرا خبر ضرب كمين او استشهاد جنود نزعل ٣ ايام ونعمل حداد في التلفزيونات ونتهرس تاني مع دوامة الحياة ، من الاخر الدرس اللي اتعلمته من الاختيارهو ان جيشنا احسن جيش في العالم و جزمة اي جندي في الجيش فوق دماغي ومصر هتفضل قوية غصب عن اي حد "

ويضيف مدرب المنتخب الاوليمبى : "قعدة ولادي ادام مسلسل الاختيار النهاردة وسؤالهم عن كل تفصيلة وشرحي ليهم يعني إيه جيش مصري وحماسهم وشغفهم وهما بيتفرجوا يخليني أقول لصناع السنيما والأفلام هي دي النوعية اللي إحنا محتاجنها بجد تكون في شاشات عرضنا الأيام المقبلة علشان ننمي حب الوطن ومنسمحش لحد بعمل غسيل مخ للأجيال القادمة".



وائل رياض

*عبد الحميد بسيونى

طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، صناع الدراما بضرورة إنتاج مسلسل رمضانى يعرض كل عام عن القصص البطولية لرجال مصر فى الجيش، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أهنئ كل صناع مسلسل الاختيار على النجاح الساحق الذين حققوه طوال شهر رمضان، فلقد أحيوا بداخلنا الوطنية، وأطالب بأن يكون هناك عمل درامى كل سنة على غرار مسلسل الاختيار، نحن بحاجة لأعمال درامية تعرف الجيل الجديد قوة جيشنا وعظمة جنودنا وتضحياتهم التى لاتنتهى للحفاظ على الوطن".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "بكيت من كل قلبى مع استشهاد كتيبة المنسى، فليس هناك رجل لديه دم وقلب ويعشق تراب هذا الوطن ولم تهتز مشاعره، قلوبنا اتوجعت بجد، ربنا يرزق أهالى الشهداء الصبر، لقد مررت بتجربة سابقة مع ابن اللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود حينما استشهد نجله وحضرت مراسم الدفن والعزاء ورأيت الشهيد، مأساة بكل ماتحمله الكلمة من معنى، ربنا يحفظ جنودنا البواسل ذخيرة الوطن وأهم عناصره".