شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي : أفريقيا لا تعرف سوى البطل المتربع على عرش القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النادى الأهلى، أن قارة إفريقيا لم تعرف سوى بطل واحد فقط المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضى والحالى، محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكتب النادى الأهلى عبر حسابه بموقع تويتر:"أفريقيا لا تعرف سوى بطل النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

واحتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم بمرور 20 عاما على تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.



النادى الأهلى عبر تويتر

وكتب الكاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلى المصرى ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة."

والأهلى جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

ورغم مرور 20 عاماً على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك فى أحقية المارد الأحمر فى التتويج باللقب

Advertisements

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.