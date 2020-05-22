شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد: رفضت رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.. ولن اعتزل السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عزمى مجاهد نجم الزمالك وعضو مجلس ادارة القلعة البيضاء السابق، عن أنه تلقى عرضا من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة الطائرة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه اعتذر عن قبول هذه المهمة، قائلا:" أرفض العمل العام فى هذه الفترة لأن أصبح شديد الصعوبة فى مصر وأنا حاليا أفضل الابتعاد عن العمل العام".

وقال مجاهد فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إنه لا يعرف سياسة "عاش الملك مات الملك" ، وأنه فى عمله اتحاد الكرة يحاول دائما أن يساعد كل من يتولى رئاسة الجبلاية لتحقيق النجاح ولكنه ليس محسوبا على أحد، رافضا فكرة اعتزال السياسة فى نفس الوقت قائلا:" مواقفى ثابتة منذ أحداث 25 يناير ولم أتغير أو أتلون ودائما مواقفى مع الوطن الذى صنع إسمى ومنحنى كل شيء لكننى لم أتلون لتحقيق مصلحة شخصية وأتحدى من يثبت هذه الادعاءات".

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وكان عزمي مجاهد، قال فى وقت سابق إنه ينوى الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الفرصة والرأي للصندوق، وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكل شخص يحق له الترشح لرئاسة النادي.. ولا يوجد مشاكل مع مرتضى منصور ، وغير مطروح بالنسبة لي أن أكون عضو مجلس إدارة في النادي، ولا أريد استباق الأحداث"، وتابع عزمى مجاهد لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير اذاعة الشباب والرياضة أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى، فيما أشاد مجاهد بأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وطريقة عملها فى إدارة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية كما أوضح إن اللجنة الخماسية لا تعمل وفقا لمصالح أو تربيطات.