شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال بعد مشاهدة ملحمة الاختيار: فخور بانتمائي لواحد من أقوي الجيوش بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش سعادته بالانتماء للجيش المصرى عقب مشاهدة مسلسل الاختيار الذى يجسد ملحمة استشهاد كتيبة العقيد أحمد المنسى ، ونشر الغزال صورته بملابس الجيش وعلق قائلا : "فخور بانتمائي لواحد من اقوي الجيوش بالعالم . الجيش المصري..جندى وأفتخر" ، وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، معركة شرسة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

وفى وقت سابق أكد عمرو جمال أن فرصة عودته للقلعة الحمراء كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى أنهى به مباريات الدورى الأخيرة، وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2، "فرص عودتى للأهلى كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى قدمته فى آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه".

وأضاف الغزال، "عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم ثقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه فى الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، وأتمنى عودته مرة أخرى".

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وعن أفضل مهاجم فى مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة فى بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام فى الدورى".

وأستطرد مهاجم الطلائع: "مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".