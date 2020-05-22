شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد: وشاية سبب توتر علاقتى بأبو ريدة.. والتعيين أفضل لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عزمى مجاهد نجم الزمالك وعضو مجلس ادارة القلعة البيضاء السابق، بتوتر علاقته بهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، قائلا:" علاقتى بأبو ريدة قديمة للغاية، ولكن وشاية من أحد الأشخاص المقربين منه تسببت فى توتر العلاقة بيننا، لأنه قال لأبو ريدة أننى هاجمته بشدة فى أزمة بلاتر رئيس الفيفا السابق الذى رحل على خلفية قضايا فساد فى الفيفا".

وقال مجاهد إن التعيين أفضل لاتحاد الكرة من الانتخابات لأن الجمعية العمومية لا تختار الأصلح لذا فالتعيين يكون افل لأنه يتم على أسس ومعايير للاختيار، واصفا عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالرئيس القوى الذى لا يتراجع عن مواقفه وقراراته وأنها تأتى وفقا للوائح لذا لا يتم التراجع عنها حتى لو على حساب الأهلى والزمالك.

ويرى عزمي المجاهد المتحدث الرسمي السابق لاتحاد الكرة أن قانون الرياضة الجديد هو المتهم الأول في الرياضة، لأنه يعطي الحق لأي نادي في تفصيل لائحة معينة لخدمة أغراضه، وتم تفصيل بنود به لصالح أشخاص معينين، ولا يوجد فوضى في العام بهذا الشكل، وقانون الرياضة ليس قرآنا، ولابد أن يتغير بدليل أن دستور الدولة تم تغييره، ولابد من مراجعة السلبيات التي بداخله.

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قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: أحترم الدكتور أشرف صبحي لأنه يقاتل ويعمل بكل قوة ولكن أعداء النجاح متربصين به، مؤكدا أن محمد حسن زامورا في الزمالك مثله مثل صالح سليم في الأهلي.



