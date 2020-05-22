عزمي مجاهد عن حلمي زامورا: مثل صالح سليم في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق إن تاريخ الراحل محمد حسن حلمي "زامورا" رئيس الزمالك الأسبق يعد فريدًا في النادي الأبيض، معتبرًا أنه مثل صالح سليم رئيس الأهلي الراحل.

وخلال ظهوره عبر شاشة أون تايم سبورتس، قال مجاهد إن ملعب نادي الزمالك سيبقى مرتبطًا باسم "حلمي زامورا" رغم تغيير اسمه رسميًا في عهد مجلس الإدارة الحالي.

وأضاف مجاهد: "حلمي زامورا رمز في تاريخ الزمالك، بالنسبة لي هو مثل صالح سليم في تاريخ الأهلي، رموز محترمة."

واعتبر مجاهد أن رؤساء الأهلي والزمالك توارثوا قيم صالح سليم وحلمي زامورا حتى الآن، مؤكدًا أن حسن حمدي والخطيب سارا على نهج سليم، كما أكمل حسن عامر، كمال درويش، ممدوح عباس ومرتضى منصور مسيرة زامورا.