خاص.. أول تعليق من "كاف" على لافتة الزمالك بخصوص نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن ما أقدم عليه نادي الزمالك اليوم سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار الكاف.

وكان نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتة عملاقة اليوم الجمعة بأنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليست بالمجاملات.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "لوائح الكاف واضحة، إذا ما تم استخدام شعار الاتحاد من جانب أي هيئة أو شخص فإن ذلك يعرضه لمساءلة قانوينة."

وأختتم: "العلامة التجارية للكاف مسجلة كعلامة تجارية حول العالم وأي انتهاك يعرض مرتكبه للمساءلة، الأمر سيكون به شق قضائي وإذا كان مرتكب المخالفة له علاقة بالكاف مثل نادي الزمالك فإنه سيكون هناك عقوبة مالية من جانب اللجان الداخلية للاتحاد."