عزمي مجاهد: مُنعت من دخول الزمالك لاختلافي مع مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق إنه مُنع من دخول مقر النادي الأبيض، بسبب اختلافه في وجهات النظر مع مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي.

وخلال ظهور إعلامي عبر شاشة أون تايم سبورتس، أضاف مجاهد أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة في تاريخ الزمالك: "لا يجوز أن يطلب مني موظف بطاقة العضوية، أو يسألني هل جددت عضويتك أم لا، أنا كابتن الزمالك، وكنت عضوًا في مجلس إدارة حقق إنجازات عظيمة."

وأضاف مجاهد: "عندما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنشاء مركز تجاري في موقع مدرجات ملعب حلمي زامورا، قلت ملعب حلمي زامورا تاريخ، لا يجوز تحويل مدرجاته لمركز تجاري، بعدها فوجئت بورقة تفيد بمنعي من دخول النادي."

واعترف مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير أنه "بكى" عندما تم هدم المبنى الاجتماعي في نادي الزمالك، واصفًا المبنى بالتاريخي.