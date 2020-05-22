بالأرقام.. كيف فاز الأهلي بلقب نادي القرن الـ20 في إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحتفل الأهلي اليوم الجمعة بذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في قارة إفريقيا عن القرن الـ20، حيث تسلم الجائزة الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء صالح سليم في 22 مايو 2001 بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

الجائزة أثارت لغطا شديدا حتى الآن رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر، وتوجهت إدارة الأبيض إلى المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادي.

وتم إعلان اللائحة الخاصة بنادي القرن في 18 فبراير 1994، ونُشرت في الصحف المصرية وقتها.

‫ولكن لماذا فاز الأهلي بلقب نادي القرن الـ20، وكيف تم حساب نقاط التصنيف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؟

في البداية اعتمد الاتحاد الإفريقي نقاط التصنيف كالتالي:

بطل إفريقيا للأندية أبطال الدوري - 4 نقاط.

بطل كأس الكؤوس - 4 نقاط.

الوصيف في البطولتين - 3 نقاط.

الفريق الذي يصل إلى نصف النهائي - نقطتان.

الفريق الذي يصل إلى ربع النهائي - نقطة واحدة.

الفائز بلقب السوبر الإفريقي - نقطة واحدة.

وبعد تعديل نظام بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1997، تم تعديل نقاط التصنيف وجاءت كالتالي:

بطل إفريقيا للأندية أبطال الدوري - 5 نقاط.

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الوصيف - 4 نقاط.

وصيفا المجموعتين بربع النهائي - 3 نقاط.

صاحبا المركز الثالث - نقطتان.

صاحبا المركز الأخير في المجموعتين - نقطة واحدة.

وبناء على ذلك، تصدر الأهلي تصنيف نادي القرن الـ20 وقتها بـ40 نقطة من خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية المختلفة مع نهاية القرن الماضي، ثم الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وجاء أشانتي كوتوكو الغاني ثالثا وكانون ياوندي الكاميروني رابعا برصيد 34 نقطة لكل منهما.

تفاصيل نقاط الأهلي الإفريقية خلال القرن الماضي:

1- حصل الأهلي على 8 نقاط بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين عامي 1982، و1987.

2- حصل الأهلي على 16 نقطة بعد تتويجه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984، و1985، و1986، و1993.

3- حصل الأهلي على 3 نقاط بعد وصوله للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983.

4- حصل الأهلي على 4 نقاط بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين عامي 1981، و1988.

5- حصل الأهلي على 6 نقاط بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته بالدور ربع النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري "النظام الحديث"، وذلك عامي 1999 و2000.

6- حصل الأهلي على نقطتين بعد وصوله إلى دور الثمانية مرتين في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري "النظام القديم"، وذلك عامي 1977، و1991.

7- حصل الأهلي على نقطة واحدة بعد وصوله إلى دور الثمانية مرة واحدة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1992.