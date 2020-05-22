اتحاد الامارات لكرة يطلع على تقارير وتوصيات اللجان حول الفترة الماضية

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة جميع الأعضاء. الأعضاء. واطلع مجلس الادارة على التقارير والتوصيات المقدمة من لجانه الدائمة والأعمال التي قامت بها كل لجنة خلال الفترة الماضية.

ويواصل اتحاد الكرة الاماراتي بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية متابعاته مع الجهات المختصة في الدولة بشأن العودة المبدئية لنشاط الكرة في أغسطس المقبل. بها كل لجنة خلال الفترة الماضية.ويواصل اتحاد الكرة الاماراتي بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية متابعاته مع الجهات المختصة في الدولة بشأن العودة المبدئية لنشاط الكرة في أغسطس المقبل.

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