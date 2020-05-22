حارس فرايبورج الألماني على رادار أياكس

أبدى نادي أياكس أمستردام الهولندي تطلعه إلى ضم ألكسندر شفولو حارس مرمى فريق فرايبورج الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكدت تقارير ألمانية اليوم الجمعة، أن أياكس دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الألماني لضم اللاعب، في الوقت الذي أبدى
يأتي ذلك في الوقت الذي ربطت فيه بعض التقارير رحيل أندريه أونانا الحارس الأساسي لأياكس إلى الليجا.
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