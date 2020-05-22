رسالة قوية من الأهلي بشأن جائزة نادي القرن

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي رسالة قوية رداً على تغريدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي يهنئ خلالها القلعة الحمراء بمرور 20 عاماً على الحصول على لقب نادي القرن.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين محطما الأرقام القياسية في مختلف المسابقات الأفريقية".

20 عاماً على الحصول على لقب نادي القرن.وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين محطما الأرقام القياسية في مختلف المسابقات الأفريقية".

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