باريس سان جيرمان يرصد 60 مليون يورو لتعاقد مع إيكاردي

رصد فريق باريس سان جيرمان 60 مليون يورو لضم لاعب إنتر ميلان إيكاردي بشكل دائم خلال الانتقالات الصيفية

المقبلة.

وكشفت صحفية سكاي سبورت، ‏أن باريس سان جيرمان يعرض على إنتر ميلان 60 مليون يورو لضم إيكاردي بشكل دائم، وهو مبلغ أقل بـ 10 ملايين يورو من المبلغ المتفق عليه بين الناديين في عقد إعارة اللاعب.

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