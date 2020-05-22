رصد فريق باريس سان جيرمان 60 مليون يورو لضم لاعب إنتر ميلان إيكاردي بشكل دائم خلال الانتقالات الصيفية
المقبلة.
وكشفت صحفية سكاي سبورت، أن باريس سان جيرمان يعرض على إنتر ميلان 60 مليون يورو لضم إيكاردي بشكل دائم، وهو مبلغ أقل بـ 10 ملايين يورو من المبلغ المتفق عليه بين الناديين في عقد إعارة اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يرصد 60 مليون يورو لتعاقد مع إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.