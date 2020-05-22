تعرف على الموعد الجديد لعودة الدوري الإسباني

قالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إن الدوري "الليجا" لن يعود في 12 يونيو، بل في الـ19 من الشهر نفسه، حيث تريد رابطة الدوري الإسباني، أن

تتدرب الأندية جماعيا لأسبوعين قبل العودة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسابقة الدوري ستعود يوم 12

يونيو القادم، من خلال إقامة مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.

وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية قبل أسبوع، قبل أن تشرع بتدريبات عبر تقسيم الفريق إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى