اندية برازيلية تسعى للتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الجمعة، أن أربعة أندية برازيلية ترغب في التعاقد مع كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال، الذي يمتلك أيضاً عروضاً من فرق سعودية.

وقالت صحيفة سبورت إي جي" ان ادواردو "30 عاما"أصبح

هدفا لأربعة أندية برازيلية، خاصة أنه سيتم التعاقد معه بشكل مجاني، إذ ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو المقبل،

وأبدت أندية كورينثيانز وفلامنجو وجريميو وأتلتيكو باراناينسي

اهتمامها باللاعب، وسعت للحصول على معلومات حول مدى رغبة إدواردو بالعودة إلى البرازيل.

وأضافت : اللاعب لديه عرض جيد للتجديد مع الهلال، بالإضافة إلى عرضين داخليين من أندية سعودية، وأولية اللاعب في الوقت الحالي البقاء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى على الأقل في المنطقة العربية.