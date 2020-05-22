باريس سان جيرمان يفاوض يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط الهجوم والذي سيكون أكثر قوة بعد ضم رونالدو إلى جوار

البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

وذكر صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس هذا الصيف، وسوف يقدم عرضًا للسيدة العجوز يقدر

بـ60 مليون يورو للسماح له بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس لا يفكر على الإطلاق في رحيل كريستيانو رونالدو، ويثق في أن صاروخ ماديرا مستمر مع البيانكونيري لفترة أكبر، وخاض كريستيانو 32 مباراة مع اليوفي هذا الموسم في جميع البطولات المحلية والقارية، سجل 25 هدفًا وصنع 4 أهداف.