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اتجاه لإستئناف الدوري الأسباني 12 يونيو

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توقعت رابطة لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة اليوم الجمعة: الأندية والمديرين

واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى بعد مشورة السلطات الصحية .

واعتبرتيباس يوم 12 يونيو اليوم المفضل لاستئناف

الدوري، على أن تكون أول مباراة هي الديربي بين أشبيلية وريال بيتيس.

وقالت مصادر، إن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري،بينما اكدت أخرى  انه مازال ينظر إلى هذ اليوم أنه أفضل سيناريو ممكن.

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