رونالدينيو يدعم تركي آل الشيخ

أظهر البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة المعتزل، دعمه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر النجم البرازيلي مقطعاً مصوراً له عبر تويتر، يقدم فيه الدعم لتركي، مطالباً إياه باستخدام المراوغة السحرية، عند خوض مباراة البلاي ستيشن, ومتمنياً التوفيق له.

يأتي ذلك بعد إعلان تركي آل الشيخ خوضه لمباراة خيرية في لعبة كرة القدم الإلكترونية "البلاي ستيشن" أمام سعودآل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، ويكون عائدها لصالح إحدى الجهات الخيرية. تويتر، يقدم فيه الدعم لتركي، مطالباً إياه باستخدام المراوغة السحرية، عند خوض مباراة البلاي ستيشن, ومتمنياً التوفيق له.يأتي ذلك بعد إعلان تركي آل الشيخ خوضه لمباراة خيرية في لعبة كرة القدم الإلكترونية "البلاي ستيشن" أمام سعودآل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، ويكون عائدها لصالح إحدى الجهات الخيرية.

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