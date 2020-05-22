[ مرت 3 أعوام على أحداثها.. يويفا يقر بأخطاء تحكيمية مؤثرة بمباراة "الريمونتادا" بين برشلونة وجيرمان ]

يعتبر العديد من متتبعي الكرة العالمية مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، لحساب إياب الدور الثمن النهائي لعصبة الأبطال الأوروبية لسنة 2017، من إحدى المباريات "المرجعية" في تاريخ كرة القدم الحديثة.



وبقدر ما شهدت هذه المقابلة شهرة واسعة بسبب "دراماتيكيتها"، وتفاصيلها الحبلى بالمفاجآت، بقدر ما عرفت لغطا كبيرا بسبب الأخطاء التحكيمية التي وضعت من الحكم الألماني، دينيز ايتيكين مرمى نقد لسهام الجمهور الباريسي.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "اليويفا" قد أقرت بفشل أيتيكين في قيادة أحد "أهم" المباريات الأوروبية في "عصبة الأبطال"، بعد ارتكابه للعديد من الأخطاء، لعل أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح المهاجم، لويس سواريز.



وأكدت "ديلي ميل"، أن أخطاء الحكم الألماني لن تمر مرور الكرام، إذ من المفترض أن يعاقب "اليويفا" أيتيكين بسبب أخطائه "المؤثرة" رغم مرور ثلاث سنوات على المباراة.



يذكر أن برشلونة قد تمكن من تجاوز عقبة باريس سان جيرمان في "دوري الأبطال" لسنة 2017، بعد فوزه إيابا بستة أهداف مقابل هدف، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الباريسيين برباعية نظيفة.

