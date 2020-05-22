رياضة | الزمالك يضغط من جديد لإلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضغط من جديد لإلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك منذ فترة موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي تسبب في إيقاف كرة القدم حول العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد منذ فترة أنه من المتوقع أن تعود فرق الدوري المصري إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في الأيام القادمة تمهيدا لعودة الدوري الممتاز.

كما أعلن مجلس الوزراء منذ عدة أيام أنه لا مانع من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي وطبيعي في 15 يونيو القادم ولكن مع وضع بعض الضوابط.

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ولكن رفض نادي الزمالك والعديد من أندية الدوري المصري الممتاز فكرة عودة الدوري من جديد في الفترة القادمة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وطالب مسئولو القعلة البيضاء بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب فيروس كورونا لأن استكمالها سيهدد حياة اللاعبين والعاملين في نشاط كرة القدم عموما في مصر.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.