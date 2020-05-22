رياضة | الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في صراع مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات نجم مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل مسؤلو الزمالك خلال الساعات الماضية مع وكيل اللاعب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، للتعرف منه على المطالب المالية، سواء للاعب أو ناديه مازيمبي.

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وعاود الزمالك المفاوضات مع موليكا، بعدما فشلت من قبل، بسبب فتح الأهلي لخط مفاوضات قوي مع اللاعب للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وكان الزمالك بدأ مفاوضاته مع موليكا ووكيله، عندما كان يتواجد النادي الأبيض في الكونغو لخوض مباراة مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

وجاءت المغالاة في الطلبات المالية من جانب نادي مازيمبي لتدفع مسؤلي الزمالك مؤخرًا للانسحاب من الصفقة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد بعد دخول الأهلي بقوة للتعاقد مع موليكا في انتقالات الصيف.