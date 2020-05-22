رياضة | الزمالك: نحن نادي القرن الحقيقي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: نحن نادي القرن الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً يوضح فيه أسباب وضع بعض اللافتات الكبيرة على أسوار النادي والتي حملت جملة "الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي :

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".

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وجاء وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن الحصول على لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا.