رياضة | الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على توجيه التهنئة للنادي الأهلي، بمناسبة تتويجه بلقب أفضل نادي إفريقي، في القرن العشرين.

واحتفل الكاف، بمرور عشرين عامًا على ذكرى تتويج النادى الأهلى، بجائزة أفضل نادى إفريقى فى القرن العشرين، والتى تُوج بها عام 2000، وتسلمها الراحل صالح سليم فى حفل كبير بجوهانسبرج مايو 2001.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقى عبر تويتر: "اليوم يكون قد مضى 20 عامًا على تتويج الأهلي المصري ناديًا للقرن.. ذكرى سعيدة".

وجاء احتفال الكاف، بهذه المناسبة، ردًا على بعض الحملات التى شككت فى أحقية النادى الأهلى بالتتويج بلقب نادى القرن فى إفريقيا.

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وفي سياق متصل، علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على اللافتة الكبيرة التي قام مجلس إدارة النادي الأبيض بوضعها على أسوار القلعة البيضاء والتي حملت عبارة الزمالك بطل القرن الحقيقي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالبطولات مش بالنقاط علي الأندية و المنتخبات لا عشان عبسي حياتو ما يزعلش و مش مهم منتخب مصر.

وقد قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع لافتة كبيرة على أسوار النادي مكتوب عليها : نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات.