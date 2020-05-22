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رياضة | اختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا بالدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اختبارات جديدة للكشف عن فيروس بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستضخع الأندية الإنجليزية، لجولة ثانية من الكشف عن إصابة ، ولذلك تمهيدًا لعودة منافسات الممتاز لكرة القدم، والذي توقف بسبب انتشار وباء كورونا.

ومن المقرر أن يتم معرفة نتائج الاختبارات بعد 48 ساعة بمجرد الانتهاء منها، وستكشف عنها رابطة «البريميرليج» بشكل كامل.

وسيخضع فريق نورويتش سيتي للاختبار للمرة الأولى بعد غيابه في المشاركة في جولة الاختبارات الأولى، وفقا لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

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وقد شملت الجولة الأولى من هذه الاختبارات 748 لاعبا وموظفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسفرت عن الكشف عن 6 إصابات، 3 منها في صفوف فريق واتفورد، وواحدة في بيرنلي، واثنتين في فريق لم يتم الكشف عنه.

ويتعين على اللاعبين الذين جاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد عزل أنفسهم لمدة 7 أيام.

وكان هذا هو الأسبوع الأول في عودة أندية الدوري الممتاز إلى التدريبات في مجموعات صغيرة، وتنتظر الأندية بدء التمارين مع التواصل الجسدي خلال الأيام المقبلة ضمن المرحلة الثانية من العودة إلى الروتين الطبيعي في كرة القدم.

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