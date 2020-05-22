الامارات | تأجيل الدوري الإسباني لكرة القدم

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوري الإسباني لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إن الدوري "الليغا" لن يعود في 12 يونيو المقبل، وإنما في 19 منه، لكي يتسنى للأندية التدريب جماعيا لأسبوعين قبل العودة.
وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسابقة الدوري ستعود في 12 يونيو المقبل، من خلال إقامة مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.
وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية قبل أسبوع، قبل أن تشرع بتدريبات عبر تقسيم الفريق إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى.
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