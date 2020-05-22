الامارات | مشجع إسباني شهير يبيع إحدى طبوله بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع إسباني شهير يبيع إحدى طبوله بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المشجع الشهير للمنتخب الإسباني لكرة القدم مانويل كاسيريس أرتيسيرو الملقب "مانولو إ ديل بومبو" (مانولو صاحب الطبل) أنه ينوي بيع إحدى طبوله التي ألهبت حماس مشجعي "لا روخا" منذ 1979، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم في الوقت الحالي وخصوصا بلده إسبانيا.

وقال مانولو، البالغ من العمر 71 عاما: "الأوقات عصيبة، بالنسبة لي كما بالنسبة لجميع الإسبان"، مشيرا إلى أنه اضطر بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، إلى إغلاق مطعمه في فالنسيا.

وأضاف "لقد اشتريت هذا المشروع لأننا كنا ننتظر الفالاس (المهرجانات الكبرى في منطقة فالنسيا التي تقام في مارس)، ومباريات الدوري الاسباني. لكن المباريات معلقة، وتم إلغاء مهرجانات الفالاس وكل شيء أصبح معقدًا".

وتابع بأسف "لقد قررت أن أعيد بيع المطعم، لأنني راكمت الكثير من الديون".

وأردف قائلا "لذلك سيعتزل (مانولو إل ديل بومبو). لكنه أوضح أنه مع معاش تقاعدي "لا يصل إلى ألف يورو"، يعتزم بيع إحدى الطبول التي ألهب بها حماس جماهير "لا روخا" منذ عام 1979.

وابرز المشجع الأول للمنتخب الإسباني ونادي فالنسيا "غالبا ما كان الناس يرغبون في شراء أجهزتي، لكنني قلت دائمًا أنني لن أبيعها لأي سبب في العالم. الآن، قد أضطر إلى القيام بذلك"، معربا عن أمله في الاحتفاظ بـ"طبوله" لبعض الوقت.



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