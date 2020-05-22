شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشترط تمديد عقد «المحمدي» للموافقة على رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان في أزمة جديدة مع باهر المحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول، بعد تمسكه بالرحيل بداية من الموسم المقبل من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجى وفقا لما أبلغه للمسؤولين بقلعة الدراويش.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى، طلب عدم نشر اسمه، فإن المحمدى يرتبط بعقد مع إدارة الدراويش ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد دون موافقة مجلس الإدارة، وأكد المصدر أن اللاعب ابلغ المقربين منه بمقاطعته التدريبات في حالة إصرار مسؤولى المجلس على السماح له بالرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى سواء تم استئناف بطولة الدورى الممتاز من عدمه والتى توقفت خلال الفترة الأخيرة بقرار من مجلس الوزراء بعد تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي اعلن فيه مجلس الوزراء اقتراب عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» ان السبب الرئيسى وراء عودة سيد عبدالرازق «بازوكا» نجم الدراويش الأسبق إلى منصب رئيس قطاع الكرة بالدراويش ليكون له دور في إقناع اللاعب بالموافقة على تمديد عقده لمدة موسم مقابل الموافقة على رحيله إلى نادى العين الإماراتى، وعقد مسؤولو الدراويش جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية طالبوه خلالها بالتوقيع على موسم آخر من اجل تمديد عقده مع ادارة النادى حتى يتمكن المجلس من الموافقة على انتقاله إلى العين الإماراتى على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى طلب مجلس الإدارة من الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق الكروى الأول تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة التي يرغب في دعم الفريق بها خلال الموسم المقبل حتى تتمكن ادارة التعاقدات من التفاوض مع اللاعبين وإدارة أنديتهم فضلا عن توفير الإمكانيات المالية التي ستنهى إبرام الصفقات الجديدة.

وشدد جوميز على رغبته بضم 4 لاعبين جدد خلال الموسم المقبل سواء في مركز حراسة المرمى أو الظهير المساك أو وسط الملعب أو رأس الحربة. كان جوميز قد طلب عقد جلسة سابقة مع مسؤولى النادى وأكد لهم ان الفريق واجه مشاكل عديدة قبل توقف الدورى الممتاز بسبب «كورونا».

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