شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغازل «طاهر» خوفًا من تعثر المفاوضات مع «صبحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عقب عيد الفطر لمناقشته في احتياجات الفريق من أدوات التعقيم المستخدمة في التدريبات استعدادًا لعودة الفريق لخوض التدريبات خلال شهر يونيو المقبل.

كما سيتم مناقشة الإجراءات الاحترازية التي سيقوم بها الجهاز الفنى لضمان سلامة اللاعبين بجانب إطلاع مدير الكرة على المسودة الأولية للتعديلات التي أجرتها اللجنة على لائحة الفريق والتى سيتم تغييرها بداية من الموسم الجديد والتى تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للتعليمات، خصوصا فيما يتعلق بالظهور التليفزيونى، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية مخالفة عدد من اللاعبين التعليمات، بجانب زيادة مكافآت الفوز بالبطولات والتى سيتم تقسيمها على جزأين، الأول خاص بالبطولات المحلية والآخر خاص بالقارية لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

من ناحية أخرى، وضعت لجنة التعاقدات بالنادى طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، في دائرة الاهتمام خوفًا من تعثر المفاوضات مع هيدرسيفيلد الإنجليزى للتعاقد مع اللاعب وذلك بسبب تمسك النادى بالحصول على 7 ملايين دولار للموافقة على رحيله، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية دخول أندية فيورنتينا وأودينيزى الإيطاليين وبشكتاش وقاسم باشا التركيين في الصفقة.

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وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن فايلر رحب بالتعاقد مع لاعب المقاولون العرب كبديل لصبحى خاصة بعدما شاهد عددا من التسجيلات للمباريات التي شارك فيها اللاعب، وأبدى إعجابه بإمكانياته الفنية والبدنية، وأكد المصدر أن لجنة التعاقدات ستبدأ في استطلاع رأى المقاولون العرب بخصوص التعاقد مع اللاعب والمقابل المادى بعد العيد. على جانب آخر، طلبت إدارة النادى من حسام عاشور لاعب وسط الفريق سرعة حسم موقفه من الاعتزال أو الرحيل لاستكمال مشواره الكروى حتى يتسنى للإدارة التحضير للوعود التي قدمها محمود الخطيب رئيس النادى لعاشور في حالة اعتزاله بنهاية الموسم وهى إقامة مهرجان اعتزال وتجهيزه للعمل الإدارى داخل النادى، وحددت الإدارة نهاية مايو الجارى آخر موعد أمام اللاعب لتحديد موقفه.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن وكيل أعماله يكثف من اتصالاته مع عدد من الأندية السعودية والإماراتية لخوض اللاعب تجربة احتراف خليجية لرغبته في استكمال المسيرة. في شأن آخر، استقر رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبى فور انتهاء إعارته نظراً لحاجة الفريق لجهوده، وقام سيد عبدالحفيظ بإبلاغ اللاعب بقرار المدير الفنى، فيما يواصل المدير الفنى مشاوراته مع الجهاز الفنى بخصوص مصير باقى المعارين، حيث يمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبدالمنعم (سموحة)، وليد أزارو (الاتفاق السعودى)، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة)، وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسى)، ومحمد شريف (إنبى)، وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).

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