شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكثف اتصالاته بوزير الرياضة لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالاته بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل إقناعه باستئناف بطولة الدورى الممتاز، خلال الموسم الجاري، بعد إعلان مجلس الوزراء عن إمكانية عودة النشاط الرياضى بالأندية بداية من منتصف يونيو المقبل، على اعتبار أن الأندية لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها المالية من الشركة الراعية فى ظل الالتزامات المالية التى تتكبدها الأندية لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بها والأجهزة الفنية فى الألعاب المختلفة.

يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه الدكتور أشرف صبحى الحصول على تصور نهائى لإقامة البطولة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى حال عودة النشاط الكروى.

وأكد «صبحى»، خلال حفل الإفطار الذى نظمه، الخميس، فى حضور اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى، أن الدولة تهتم بعودة النشاط الرياضى بشكل كامل، لكن مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المنتشر فى إرجاء العالم.

وشدّد على ضرورة التنسيق مع أندية الدورى الممتاز قبل اتخاذ القرار النهائى، سواء بعودة الدورى خلال الموسم الجارى من عدمها.

من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهًا لتمديد عمل اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر بسبب الخلاف الذى نشب مؤخرًا حول إقامة انتخابات الجبلاية لمدة عام فقط، بسبب تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية لتقام فى عام 2021، وهو ما أدى للمطالبة باستمرار اللجنة المؤقتة فى إدارة الكرة المصرية لحين إقامة الانتخابات على مدار أربع سنوات مقبلة بعد الأوليمبياد.

Advertisements